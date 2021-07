Zurück zu den Wurzeln, dachte sich wohl Robbie Williams (47). Es ist kein großes Geheimnis, dass der in Stoke-on-Trent geborene "Let Me Entertain You"-Sänger gerne Neues ausprobiert und auch ausgefallenen Looks nicht abgeneigt ist. Erst Anfang Juni hatte sich der vierfache Vater von seiner Frau beispielsweise eine Glatze schneiden lassen. Jetzt entschied sich der Musiker dazu, noch einen weiteren neuen Haarschnitt auszuprobieren.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Ehefrau des 47-Jährigen, Ayda Field (42), ein Video ihres Liebsten, das ihn mit veränderter Haarpracht zeigt. "Robbie Williams, der einen neuen Look trägt, wie ich sehe. Erklär es mir", fragt die Schauspielerin ihren Mann in dem Clip. Rob erzählt kurz darauf, dass er Haarausfall habe. "Ich verliere meine Haare. Sie werden dünner. Also dachte ich mir, ich sollte mich dem lieber hingeben, als dagegen anzukämpfen", meint der "Angels"-Interpret nachdenklich. Zunächst hätte er sich den gesamten Kopf rasiert, doch dann wollte er zu einem Haarschnitt zurückkehren, den er bereits mit 24 Jahren rockte. Zu Beginn seiner Solokarriere hatte sich das ehemalige Take That-Mitglied 1998 erstmals einen Iro rasiert.

"Als du weg warst, dachte ich mir, ich mache einfach einen Irokesen, weil ich annahm, du würdest Nein sagen", begründet Robbie seine Entscheidung weiter in dem Video. Während Ayda der Auffassung ist, dass ihr Gatte nun wie das Stinktier Pepé Le Pew von den Looney Tunes aussehen würde, finden die meisten Follower offenbar Gefallen an Robs Stilveränderung. "Irgendwie steht es ihm", erklärte ein Abonnent zu einem lachenden Emoji.

Getty Images Robbie Williams im Oktober 2002

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams im Juli 2021

Getty Images Robbie Williams mit seiner Frau Ayda bei den Pride of Britain Awards in London

