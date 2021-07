In der neuen Promi Big Brother-Staffel stehen alle Zeichen auf Kosmos! Am 6. August geht die beliebte Reality-TV-Show auf Sat.1 in die nächste Runde. Welche Stars und Sternchen in den berühmt berüchtigten "Promi Big Brother"-Container ziehen werden, ist bisher nicht bekannt. Angeblich sollen zu den Kandidaten Melanie Müller (33) und Danni Büchner (43) gehören. Doch ziehen die neuen Bewohner überhaupt in einen Container? Jetzt heißt es: In der Show werden die Stars in den Weltraum geschickt!

In der Sat.1-Pressemitteilung wird kommuniziert, dass das Motto der neuen "Promi Big Brother"-Staffel, durch die die Moderatoren Jochen Schropp (42) und Marlene Lufen (50) führen, der Weltraum sei. Außerdem steht der Kosmos im Mittelpunkt der Marketingkampagne, die ab dem 16. Juli starten und den Fans schon einen kleinen Vorgeschmack, auf das, was sie erwartet, liefern soll. Spätestens am 6. August wird sich dann klären, wie die Behausung der Bewohner unter dem All-Motto aussehen wird.

Letztes Jahr stand die "Promi Big Brother"-Staffel noch ganz im Zeichen von Märchen. Teilnehmer wie Emmy Russ (22), Mischa Mayer (29), Ikke Hüftgold (44) und Werner Hansch (82) bewohnten sowohl den Märchenwald als auch das üppig eingerichtete Märchenschloss. Wie gefällt euch das Motto der kommenden Staffel? Stimmt unten ab!

Sat.1/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen für "Promi Big Brother"

Getty Images Jochen Schropp, Mischa Mayer, Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Kathy Kelly und Marlene Lufen, 2020

© SAT.1/Willi Weber Der Märchenwald von "Promi Big Brother" 2020

