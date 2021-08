Mutter-Kritik an Coco (42)! Die Ehefrau des Rappers und Schauspielers Ice-T (63) kassiert erneut negative Kommentare im Netz. Grund dafür: Die Blondine stillt ihre fünfjährige Tochter Chanel Nicole (5) immer noch. Sie steht dazu und zeigt sich auf Social Media wieder dabei, wie sie ihrem Nachwuchs die Brust gibt. Jetzt verteidigte die Blondine das Langzeitstillen in einem Interview und verriet, warum sie noch nicht damit aufgehört hat.

Sie könne die Kritik an ihrem Stillverhalten nicht nachvollziehen. "Chanel liebt meine Brüste einfach immer noch. Warum sollte ich sie ihr dann verweigern? Wenn sie es nicht mehr will, dann höre ich damit auf. Aber ich werde doch nicht einfach so Nein sagen", schilderte Coco die Lage gegenüber US Weekly. Klingt so, als wolle die Beauty auch nicht so schnell mit dem Stillen aufhören.

Auf Instagram erklärte sie vor Kurzem, dass Chanel aber nicht nur mit Muttermilch ernährt wird. "Glaubt mir, das Mädchen liebt Fleisch, es ist nicht so, als würde sie kein richtiges Essen zu sich nehmen", schrieb sie in dem Post.

Anzeige

Instagram / coco Coco Austin und ihre Tochter Chanel

Anzeige

Instagram / coco Coco und Chanel, 2021

Anzeige

Instagram / coco Coco und ihr Töchterchen Chanel

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Coco Chanel immer noch stillt? Das geht gar nicht! Ist doch in Ordnung! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de