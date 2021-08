Meike Emonts bringt frischen Wind ins Haus – oder besser gesagt, sorgt direkt für dicke Luft in der Villa! Die dunkelhaarige Schönheit stößt als Nachzüglerin zu Beauty & The Nerd dazu – und zwar nur kurz nachdem sich die sieben Paare zusammen gefunden hatten. Das kommt bei den Kandidaten gar nicht gut an, da nun keines der Teams vor ihr sicher ist. Die Lage verschärft sich noch, als sich die gelernte Krankenschwester vorstellt und Wiktoria ihr sagt: Sie würde nach Alkohol riechen!

Zuerst nimmt Meike den Kommentar der Blondine noch mit Humor – doch als sie sich später alleine im Garten mit Leonard unterhält, platzt ihr der Kragen: "Willst du mich verarschen? Hast du Geschmacksverirrungen? Das ist Parfüm und kein Alkohol! Der könnte ich direkt den Kopf so… na ja", feuert die Ex-Temptation Island-Kandidatin gegen ihre Mitstreiterin. Sieht so aus, als ob die beiden sich nicht gerade grün sind.

Und das beruht wohl auch auf Gegenseitigkeit – wie die Versicherungskauffrau Wika im Einzelinterview deutlich macht: "Meike ist mir auf Anhieb nicht sympathisch. Luca ist mein Nerd. Wir sind jetzt ein Team und das bleibt auch so – hoffe ich… für sie."

Der Cast von "Beauty & The Nerd" 2021

Meike Emonts, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

