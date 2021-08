Auch in der vierten Nacht der Rosen begeisterte Maxime Herbord (26) mit ihrem Look. Die amtierende Bachelorette setzt während ihrer Dates in der Kuppelshow eher auf lässige oder auch verspielte Outfits. In den Entscheidungsnächten hingegen putzt sich die Herzogenratherin immer besonders raus. Zum vierten Mal infolge erschien Maxime in der vergangenen Episode in einem auffälligen Kleid – aber wie kommt der Look bei den Zuschauern an?

Nach einem bodenlangen Kleid mit aufregendem Rückenausschnitt, einem eng anliegenden roten Dress und einem weißen Stöffchen mit aufreizenden Cut-outs trug Maxime in der vierten Rosen-Nacht ein über und über glitzerndes Minikleid. Das funkelnde Outfit bot sowohl Blick auf die Beine der Single-Dame als auch auf ihr Dekolleté. Ihre Haare band die ehemalige Bachelor-Kandidatin zu einem hohen Zopf.

In vergangenen Promiflash-Umfragen schnitt vor allem das Kleid, das Maxime am Auftaktabend der Sendung anhatte, gut ab. 71 Prozent der 1.111 Teilnehmer fanden, dass die Ex-Freundin von David Friedrich (31) in ihrer schwarzen Robe einfach umwerfend aussah.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Die Bachelorette, RTL Maxime Herbord und ihre Bachelorette-Kandidaten

TVNow Kevin Ullmann und Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Instagram/maximeee/tvnow Bachelorette Maxime Herbord

