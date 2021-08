Viele Fans haben es sich schon gefragt, jetzt spricht Katja Krasavice (24) Klartext: Die Rapperin hat sich tatsächlich den Po vergrößern lassen! In den vergangenen Wochen war es verdächtig ruhig um die Wahlberlinerin geworden. Mittlerweile weiß ihre Community: Katja hat fleißig an ihrem dritten Studioalbum "Pussy Power" gearbeitet. Doch das ist nicht das Einzige, worin die "Sextape"-Interpretin jede Menge Mühe gesteckt hat: Katja hat außerdem einen Brazilian Butt Lift hinter sich!

In einem aktuellen TikTok-Clip ließ Katja die Katze aus dem Sack: Sie hat sich bereits vor einiger Zeit unters Messer gelegt – und zwar im Ausland! Wo genau verriet die Rap-Beauty nicht, dafür droppte sie ein paar andere Details: "Ich hatte extreme Angst, da die OP tödlich sein kann. Also habe ich mich für einen der besten Ärzte Europas entschieden!" Dazu zeigte sie ein paar Aufnahmen aus der Klinik, in der sie sich offenbar bestens aufgehoben fühlte.

Tatsächlich wurde Katja dort nach dem Eingriff auch nach allen Regeln der Kunst versorgt und gepflegt, wie sie weiter erzählte: "Jeden Tag Massage, Beatmungskammer und nur auf dem Bauch liegen, sogar im Auto!" Für das perfekte Ergebnis hat die 24-Jährige aber alles tapfer ausgehalten – und mit ihrer neuen Rundung könnte sie nicht zufriedener sein: "Es ist so heftig geworden, ich bin extrem glücklich!" Habt ihr vermutet, dass sich Katja einem BBL unterzogen hat? Stimmt ab!

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im August 2021

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavices drittes Album "Pussy Power"

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin



