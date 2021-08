Meike Emonts ist bei Beauty & The Nerd dabei – aber warum? Zuletzt war die Kölnerin mit ihrem damaligen Partner Marcus Muth bei Temptation Island zu sehen. Für die Beziehung der beiden war die Fremdgeh-Show letztendlich eine zu große Hürde. Zuvor hatte sie bereits bei Der Bachelor TV-Erfahrung gesammelt. Promiflash erfährt von Meike nun, warum sie an dem Format "Beauty & The Nerd" teilnimmt.

Im Interview mit Promiflash plauderte sie darüber, was sie an der Sendung reizt. "Ich wollte schon immer ein Praktikum bei andersdenkenden Menschen machen - in die Welt eines Nerds hineinschauen. Zwei unterschiedliche Welten prallen aufeinander und müssen als Team zusammenarbeiten, das finde ich superspannend!", erläuterte sie. Außerdem liebe sie es einfach, an Reality-TV-Formaten teilzunehmen, das sei für sie wie ein Spieleparadies. "Ich mache mit, weil ich das Konzept der Sendung sehr cool finde und natürlich, weil ich gewinnen will." Fame sei für sie dabei aber nicht wichtig.

Meike ist sich sicher, dass sie ihrem Nerd in der Show auch einiges beibringen kann – vor allem in Sachen sozialen Kompetenzen. "Sollte der Nerd zurückhaltend sein, wird er eventuell von mir lernen, offener zu werden und auf Menschen zuzugehen", erklärte sie. Und vielleicht könne sie ihm auch Dinge in Sachen Fashion, Reisen und Lifestyle näherbringen. "Mich unterscheidet von den anderen Beautys, dass ich sehr unkompliziert bin und nicht lange im Bad brauche. In mir steckt vielleicht auch ein kleiner Bauer – nicht nur eine Beauty", fügte Meike weiter hinzu.

Instagram / meike_emonts Meike Emonts im August 2021

Instagram / meike_emonts Ex-Bachelor-Girl Meike Emonts

Instagram / meike_emonts Meike Emonts, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

