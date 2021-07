Beauty & The Nerd bekommt direkt einen Neuzugang. Am 5. August startet die zweite Staffel der Datingshow und wieder einmal stellen sich acht Frauen und acht Männer verschiedenen Challenges in Sachen Umstyling, Flirten und Wissen. Am Ende kann nur ein Duo gewinnen. Sieben der Kandidatinnen wurden bereits verkündet. Jetzt ist offiziell: Diese TV-bekannte Dame ist auch mit von der Partie.

ProSieben teilte nun mit: Meike Emonts mischt die Nerd-Gruppe auf. "Ich bin die achte Beauty und eines kann ich schon sagen: Keine Paarung ist vor mir sicher", stellte die einstige Der Bachelor-Kandidatin zudem schon klar. Nerd Luca ist von dem Neuankömmling schon hin und weg: "Optisch gefällt mir Meike. Und so wie ich das sehe, scheint sie auch mich sympathisch zu finden." Doch nicht jeder ist von Meikes Einzug begeistert.

"Ich habe Angst, dass mein Nerd leichte Beute ist", gab sich beispielsweise die 23-jährige Wiktoria unsicher. Zugleich zeigte sie sich aber zuversichtlich, dass Meike ihr ihren Partner nicht streitig machen kann: "Bei uns war es wie Liebe auf den ersten Blick. Wir sind ein Team und das bleibt auch so!"

Anzeige

Instagram / meike_emonts Meike Emonts im Mai 2021

Anzeige

Instagram / luca_mettsias "Beauty & The Nerd"-Kandidat Luca im Juni 2020

Anzeige

Instagram / therealwika_ Wiktoria, "Beauty & The Nerd"-Beauty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de