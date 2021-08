Sarah Harrison (30) ist mit ihren Nerven am Ende. Vor wenigen Wochen hatte sich ihre Tochter Mia Rose Harrison (3) beim Spielen den Arm gebrochen. Eigentlich hieß es zunächst, dass es ausreicht, den Bruch mit einem Gips zu behandeln. Doch bei einem weiteren Arzttermin wurde festgestellt, dass die Kleine doch operiert werden muss. Die Influencerin wollte ihren Spross unbedingt ins Krankenhaus begleiten – doch nun kann sie leider nicht bei ihrer Mia sein: Sarah wurde positiv auf Corona getestet.

"Gerade ist so richtig der Wurm drin", erzählt die gebürtige Günzburgerin in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich bereits in der vergangenen Woche ein bisschen schlapp gefühlt, doch als sie für einen Job einen Coronatest gemacht habe, sei dieser negativ ausgefallen. Am Donnerstag habe die YouTuberin noch einmal zwei Antigen-Tests gemacht. "Beide waren positiv und deswegen kann ich natürlich nicht mit ins Krankenhaus", berichtet Sarah ganz bedrückt. Nun habe sie sich noch einem PCR-Test unterzogen. Auf das Ergebnis warte die 30-Jährige aber noch.

Dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihrem Kind in der Klinik nicht beistehen könne, mache ihr schwer zu schaffen. "Ich fühle mich eh schon so schlecht wegen Mias OP und jetzt darf ich nicht mal dabei sein", meinte Sarah. Die Situation sei wirklich hart für sie: "Ich liege hier und bin kurz vorm Verzweifeln."

Sarah Harrison im Juni 2021

Sarah und Mia Rose Harrison

Sarah Harrison, Influencerin

