Dass Heidi Klum (48) und ihr Mann Tom Kaulitz (31) gemeinsam auf Wolke sieben schweben, ist längst kein Geheimnis mehr! Das Paar gewährt immerhin immer wieder Einblicke in ihre Ehe – und verrät dabei auch die ein oder anderen Geheimnisse ihrer Liebe: So schaut sich die Laufstegschönheit für ihren Auserwählten beispielsweise des Öfteren mit ihm Fußballspiele an. Und auch Tom machte seiner Heidi ein niedliches Versprechen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Heidi jetzt einen kurzen Clip, in dem sie mit ihrem Tom tanzt: Während eine Liveband im Hintergrund den Song "Can't Take My Eyes Off You" spielt, bewegen sich die beiden Turteltauben eng umschlungen im Takt der Musik. "Eines deiner süßesten Versprechen an mich ist, immer mit mir zu tanzen", schwärmte die Germany's next Topmodel-Chefin auf der Fotoplattform.

In dem Video machen Heidi und Tom zudem eine besonders gute Figur – vor allem in Sachen Mode: Die 48-Jährige trägt ein bodenlanges glitzerndes Kleid in strahlendem Weiß. Der Tokio Hotel-Gitarrist hüllt sich in eine weiße elegante Hose und ein farblich abgestimmtes lässiges Tanktop.

Anzeige

Instagram / billkaulitz Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Tom im Juni 2021

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de