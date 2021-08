Dieses Jahr steht bei Promi Big Brother alles im Zeichen des Weltraums! Am 6. August ziehen die ersten neun Bewohner der neuen Promi-BB-Staffel in ihr neues TV-Heim ein. Während die Kandidaten letztes Jahr noch in das Märchenschloss und den Märchenwald bewohnten, wird dieses Mal alles anders. Der reiche Bereich wird als Big Planet bezeichnet. Dort können es sich die Teilnehmer so richtig gut gehen lassen. Im armen Bereich namens Raumstation sieht das schon anders aus: Wie es sich für einen waschechten Astronauten gehört, bekommen die Bewohner dort klassische Astronautennahrung zu essen!

Auf der Sat.1-Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war, wurde enthüllt, dass Melanie Müller (33), Rafi Rachek (31) und Co. in der Raumstation vor allem Astronautenessen bekommen. Das sind vor allem luftdichtverpackte Sahnenudeln sowie getrocknete Erbsen. Um sich an den Speisen zu erfreuen, müssen die Bewohner das Essen lediglich in Wasser aufkochen. Ob das wirklich schmeckt, werden Zuschauer bald an den Reaktionen der Kandidaten ablesen können.

Doch um nicht nur von Nudeln und Erbsen zu leben, können sich die Bewohner der Raumstation bei den Spielen Geld dazuverdienen, um einkaufen zu gehen. Wie letztes Jahr wird es auch dieses Jahr wieder einen Penny-Supermarkt geben, bei dem sich die Kandidaten zeitlich begrenzt austoben dürfen. Letztes Jahr erwies sich Kandidatin Emmy Russ (22) als absolute Lieblingseinkäuferin der Zuschauer.

“Promi Big Brother” ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show” direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn.

