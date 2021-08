Morgen ist es endlich so weit: Eine brandneue Ausgabe von Promi Big Brother geht an den Start! Die Zuschauer dürfen sich auf Prominente wie Bauer sucht Frau-Star Uwe Abel (51), Bachelor-Siegerin Michelle Gwozdz, Reality-TV-Dauergast Melanie Müller (33) und Ex-Bachelorette-Boy Rafi Rachek (31) freuen. Doch was kommt in diesem Jahr wohl auf die mutigen Teilnehmer zu? Die ersten offiziellen Fotos zeigen jetzt: Das "Promi Big Brother"-Set 2021 ist nicht von dieser Welt...

"Big Brother schickt die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Jahr dorthin, wo noch nie vorher ein Promi war: ins Weltall", heißt es in der Pressemitteilung von Sat.1. Tatsächlich nimmt der Sender das Motto Weltall hier auch sehr ernst: Der Basisbereich ist dieses Mal nämlich eine Raumstation! Das bedeutet für die Kandidaten: Kein Tageslicht, Astronautennahrung und ein Leben auf engstem Raum. Wie immer können die Teilnehmer sich jedoch in jeder Liveshow Geld erspielen, um weitere Lebensmittel in der Versorgungskapsel einzukaufen.

Der Luxusbereich hingegen ist das genaue Gegenteil: Der sogenannte Big Planet verfügt über ein All-inklusiv-Angebot, einen Freiluftbereich, jede Menge Platz und alle möglichen Annehmlichkeiten – es gibt sogar einen Fitnessbereich und einen Jacuzzi! Darüber hinaus glänzt Big Planet durch eine spektakuläre kunterbunte Deko im Science-Fiction-Stil. Wie gefällt euch das diesjährige "Promi Big Brother"-Set? Stimmt ab!

SAT.1/Marc Rehbeck Die Raumstation, "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Big Planet, "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Big Planet, "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Die Raumstation, "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Big Planet, "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Die Raumstation, "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Big Planet, "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Big Planet, "Promi Big Brother" 2021

SAT.1/Marc Rehbeck Die Raumstation, "Promi Big Brother" 2021

