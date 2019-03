Was wäre Germany's next Topmodel ohne die bewegenden Einzelschicksale seiner Kandidatinnen? Schon in der ersten Folge der aktuellen Staffel bekam der Zuschauer einen Einblick in die teilweise dramatische Vergangenheit mancher Teilnehmerinnen. Allen voran: Simone. Die 21-Jährige gestand unter Tränen, sie hätte sich nach 13 Jahren Leistungssport "kaputt trainiert" und musste damals an beiden Füßen operiert werden. So ganz soll diese Geschichte allerdings nicht der Wahrheit entsprechen – jetzt meldet sich Simones einstiger Leichtathletik-Trainer zu Wort!

Im Interview mit dem Stader Tageblatt zweifelt Gerd Prinzler Simis Geschichte nun an. Nicht ihr Training habe seiner Meinung nach zu den Beschwerden geführt, sondern vielmehr eine alte Verletzung an den Beinen, die sich Simone als Kind zugezogen haben soll. "Beim Training war Simone nur einmal die Woche", erklärt der Coach. Simone offenbarte dagegen im ProSieben-Interview: "Ich habe mich kaputt trainiert. Es ist schon so weit gekommen, dass ich Schmerzen beim Gehen hatte."

13 Jahre hatte das Nachwuchsmodel hart für ihre Leichtathletik-Karriere trainiert, bevor der Traum einer Olympia-Teilnahme aufgrund der Beschwerden platzte. Bei "Germany's next Topmodel" will sie sich nun einen anderen Wunsch erfüllen: Simi will als Model arbeiten. "Warum ich GNTM werden kann? Weil ich, glaube ich, von allen Mädels, die mitmachen, vielleicht die Einzige bin, die sehr viel im Leben schon durchgemacht hat und weiß, egal wie tief ich sinke, dass ich immer wieder aufstehen werde."

SplashNews.com GNTM-Kandidatin Simone mit Heidi Klum am Set in L.A.

Instagram / simii_kowalski GNTM-Kandidatin Simone

SplashNews.com Heidi Klum mit Kandidatin Simone am GNTM-Set

