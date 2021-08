Die Geburt von Jessica (27) und Niklas Schröders (32) erstem Kind rückt immer näher. Mittlerweile ist die Influencerin schon in der 36. Woche schwanger. Ihre Tochter Hailey Emilia wird also demnächst das Licht der Welt erblicken. Und mit etwas Glück haben die werdenden Eltern am Geburtstag ihrer kleinen Prinzessin gleich doppelten Grund zur Freude, denn: Auch ihr zweiter Hochzeitstag steht quasi vor der Tür.

Den errechneten Termin wollten die Schröders im Promiflash-Interview nicht verraten. Nik gab aber zu: "Unser Hochzeitstag würde infrage kommen. Es wäre ein bisschen spät, aber würde prinzipiell gehen." Tatsächlich könnte es zeitlich etwas knapp werden. Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat gab seiner Frau nämlich am 14. September 2019 das Jawort. Demnach müssten sich die zwei noch sechs Wochen gedulden, bis sie ihr Töchterchen in die Arme schließen können. Da Jessi aber schon bald im zehnten Monat ist, kommt die Kleine vermutlich eher.

Auch der Geburtstag von Niks Mama könnte sich mit dem seiner Tochter überschneiden. Im Grunde genommen ist es dem Paar aber egal, wann sein Nachwuchs sich auf den Weg macht. "Wir lassen das auf uns zukommen", betonte der Papa in spe. Für die zwei zählt wohl nur eins – dass die Kleine gesund ist.

Instagram / jessicooper Jessi Schröder, Influencerin

Denise Kuchta Jessica und Nik Schröder nach ihrer Hochzeit

Anton Spreemann Jessi und Niklas Schröder

