Oben hui – unten... bequem! Am vergangenen Dienstag schlenderten Blake Lively (33) und ihr Mann Ryan Reynolds (44) bei der Premiere zu Ryans neuem Film "Free Guy" total verliebt über den roten Teppich. Kurz nach ihrem zehnjährigen Liebesjubiläum bewiesen sie der Welt einmal mehr, wie glücklich sie miteinander sind. Was den Fans bei dem Anblick der Pärchen-Pics in schicker Abendmode nicht aufgefallen ist: Unter ihrem langen Glitzerkleid trug Blake keine High Heels, sondern lässige Sneaker.

Das überraschende Fashiongeheimnis lüftete die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin auf ihrem Instagram-Profil. In ihrer Story hob die 33-Jährige den Saum ihres bodenlangen Kleides nämlich ein Stück an – und darunter blitzten keineswegs die erwarteten hohen Hacken raus! Stattdessen hatte sich Blake für ein paar weiße Turnschuhe entschieden. Die bequemen Chucks hätten wohl die wenigsten unter der pink-schimmernden Robe mit Rückenausschnitt und Mega-Dekolleté erwartet.

An ihrem Liebsten dürfte sich die Blondine beim Styling nicht orientiert haben – der zog das Motto "schick" von Kopf bis Fuß durch. Zwar lockerte er den Anzug-Look durch ein kariertes Hemd etwas auf, entschied sich neben einem beigefarbenen Sakko und einer gleichfarbigen Hose aber auch für braune Wildlederschuhe.

Getty Images Blake Lively bei der Premiere von "Free Guy"

Instagram / blakelively Blake Livelys Outfit

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Free Guy"-Premiere im August 2021

