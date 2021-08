Blake Lively (33) und Ryan Reynolds (44) scheinen bester Laune gewesen zu sein! Seit mehr als einem Jahrzehnt gehen die beiden Schauspieler nun schon gemeinsam durchs Leben und gelten als echtes Dream-Team. Ihr Glück machten die beiden Turteltauben schließlich mit der Hochzeit im Jahr 2012 und den drei gemeinsamen Kindern perfekt. Jetzt strahlen die Eheleute auf einer Filmpremiere nur so mit der Sonne um die Wette.

Am Dienstag besuchten die Gossip Girl-Darstellerin und ihr Liebster die Premiere zu Ryans neuem Film "Free Guy" in New York. Dabei wirkte das Pärchen noch so verliebt wie am ersten Tag. Breit grinsend posierten sie für die Fotografen und alberten auf dem roten Teppich ein wenig miteinander herum. Die gute Laune der 33-Jährigen und des Deadpool-Schauspielers schien für Shawn Levy (53) oder Joe Keery (29) ansteckend gewesen zu sein, denn auch sie wurden auf einem gemeinsamen Foto breit grinsend abgelichtet.

Erst kürzlich hatten Blake und Ryan einen ganz besonderen Meilenstein ihrer Beziehung zelebriert. Anfang des Monats hatte das Paar seinen zehnten Jahrestag miteinander gefeiert und war anlässlich dieses besonderen Tages in das Restaurant gegangen, in dem sie sich damals zum ersten Date getroffen hatten. "Wenn es diesen Ort nicht gäbe, wären wir nicht zusammen. Kein Witz", hatte die zweifache Mama in ihrer Instagram-Story verraten.

Anzeige

MediaPunch Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Free Guy"-Premiere im August 2021

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "Free Guy"-Premiere im August 2021

Anzeige

Instagram / blakelively Ryan Reynolds und Blake Lively, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de