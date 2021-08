Natascha Ochsenknecht (56) will die Gerüchte jetzt offenbar aus dem Weg räumen! Seit rund zwei Wochen spekulieren die Fans im Netz, ob sich ihr Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (29) von seiner schwangeren Freundin Yeliz Koc (27) getrennt hat: Die Influencerin hatte fast alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Liebsten auf Instagram gelöscht – und war auch noch seiner Familie entfolgt. Jetzt bezieht Jimis Mutter Natascha selbst Stellung zum angeblichen Liebes-Aus!

Mit Bunte sprach die Schauspielerin nun darüber, wie es gerade um die Beziehung ihres Sohnes steht. "Es geht allen gut, wunderbar", stellte sie klar. Doch mehr will Natascha offenbar nicht preisgeben. Auf Nachfrage des Magazins, ob bei Jimi und Yeliz wirklich der Haussegen schief hängt, meinte sie lediglich: "Das brauche ich gar nicht kommentieren, weil es so lächerlich ist." Sind die beiden also doch noch zusammen?

Zuletzt schien es jedenfalls so, als würden sich die zwei Turteltauben wieder annähern: Vor wenigen Tagen wurde die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin mit dem "Die Wilden Kerle"-Darsteller in ihrer Heimatstadt Hannover abgelichtet. Dort waren die beiden gemeinsam mit Yeliz' Hund Luna spazieren.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Frederic Kern / Future Image Natascha Ochsenknecht im Februar 2020 in Berlin

Sonstige Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Juli 2021

