Christian Eriksen (29) hat sich von seinem Zusammenbruch offenbar gut erholt. Der dänische Nationalspieler kollabierte während eines Fußball-EM-Spiels Mitte Juni auf dem Platz und musste reanimiert werden. Kurze Zeit später wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt, um Herzrhythmusstörungen zu vermeiden, die bei ihm eine Herzattacke ausgelöst hatten. Damit dürfte Christian jedoch nicht mehr bei seinem Verein Inter Mailand spielen – es sei denn, Christian ist nachweislich auch ohne diese Art von Herzschrittmacher fit genug: Ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen?

In einem Statement auf der offiziellen Internetseite von Inter Mailand heißt es, dass Christian das Trainingscenter des Vereins besucht habe: "Der dänische Mittelfeldspieler traf auf Manager, Trainer und Teamkollegen. Es geht im gut und er ist in einer hervorragenden körperlichen Verfassung." Christian werde sich weiterhin an das von den dänischen Ärzten vorgeschlagene Genesungsprogramm halten und das medizinische Personal des Vereins auf dem Laufenden halten – auf den Platz wird er jetzt also wohl noch nicht zurückkehren dürfen.

Wie Francesco Braconaro, Mitglied der wissenschaftlichen Kommission beim italienischen Verband FIGC, gegenüber Radio Kiss Kiss erklärte, ist es in Italien generell verboten, mit einem Defibrillator im Körper Fußball zu spielen – egal ob in der ersten Liga oder im Amateurverein. Eine Sondergenehmigung sei nicht möglich.

Anzeige

Getty Images Fußballstar Christian Eriksen

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen auf dem Fußballfeld

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen im Juli 2020 in Ferrara

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de