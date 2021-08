Cara Delevingne (28) überrascht ihre Fans mit viel Haut! Die Schauspielerin und Laufstegschönheit hat in der Vergangenheit schon öfter ihre schmale Figur in der Öffentlichkeit präsentiert. Auf ihren Model-Fotos war sie häufiger im Bikini zu sehen, und auch bei der Victoria's Secret-Fashionshow ließ die Beauty schon tief blicken. Doch nun überraschte sie ihre Fans mit einem besonders knappen Look: Sie teilte ein Foto von sich im Netz, auf dem sie nichts anhatte!

Auf Instagram postete das Werbegesicht am Freitag verschiedene, nicht zusammenhängende Fotos in einem Beitrag. Eines der Bilder zeigte Cara splitterfasernackt. Während sie ihre Brüste in dem Spiegelselfie nur mit ihrem Handy und ihrem Arm verdeckte, platzierte sie in dem Bild lediglich einen pinkfarbenen Herz-Emoji über ihrem Genitalbereich. In der gleichen Fotoserie des Posts war außerdem das Bild eines Vibrators zu sehen.

Caras Fans scheint der heiße Anblick des Spiegelselfies sehr zu gefallen. Neben zahlreichen Herz-Augen-Emojis machten Follower der 28-Jährigen in der Kommentarspalte des Beitrags zahlreiche Komplimente. "Das Foto vor dem Spiegel ist wirklich sexy" oder "Mein Lieblingsbild dieser Fotoserie ist definitiv das vor dem Spiegel", lauteten nur zwei der Kommentare von Fans unter dem Post.

Cara Delevingne, Model

Cara Delevingne, Model

Cara Delevingne, Model

