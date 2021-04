Cara Delevingne (28) genießt die Zeit des Lockdowns in tierischer Begleitung! Doch ganz offensichtlich herrscht nicht nur bei ihr, sondern bei einigen weiteren Stars ein Trend zur Tierliebe. Neben Kaia Gerber (19), Miley Cyrus (28) und Selena Gomez (28) teilt nun offensichtlich auch die Beauty mit den ausdrucksstarken Augenbrauen ihr Bett mit einem weiteren süßen Vierbeiner. In der Zeit der Isolation kümmert sich Cara nämlich um so manchen putzigen Pflegehund und sendet nun heiße Morgengrüße an ihre Fans!

Auf Instagram verzückt die 28-Jährige jetzt ihre Fans mit einem Spielgefährten für ihren eigenen Hund, Mischling Leo! Der Neuzugang im Hause Delevingne darf sich, wie es scheint, darüber freuen, mit seinem neuen Model-Frauchen auch gleich im Bett schlafen zu dürfen. Auf dem Foto, das die "Enchantress"-Darstellerin jetzt teilt, genießt der schwarz-weiße Vierbeiner morgendliche Kuscheleinheiten mit Cara – und die ist offensichtlich Nacktschläferin! Dass die Schönheit mit ihrem heißen Morgengruß bei dem Hund für irritierte Blicke sorgt, könnte auch an ihrem Nippelblitzer liegen!

So ein Hundeleben kann schön sein! Das denken sich wohl auch einige von Caras 43.4 Millionen Abonnenten. "Ich bin neidisch auf den Hund" und "Dieser Hund hat es besser als so mancher von uns", liest man in der Kommentarspalte. Vielen anderen Fans fällt auch direkt der intime Einblick auf, den Cara nicht nur ihrem haarigen Bettgenossen gewährt!

Cara Delevingne, Model

Cara Delevingne, Model

Cara Delevingne, Model

