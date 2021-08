Diese Gerüchte um Big Brother haben sich nun bestätigt. Schon vor wenigen Tagen spekulierten Fans, wer bei der Promiversion des Reality-TV-Formats in Australien dabei sein wird. Hoch im Kurs war vor allem Caitlyn Jenner (71), da sie Anfang der Woche still und heimlich in den frühen Morgenstunden aus einem Hotel in Sydney geschlichen war. Und tatsächlich zieht Caitlyn in den Promi-TV-Container ein.

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, war die in den USA ansässige Reality-TV-Bekanntheit zusammen mit ihren berühmten Co-Stars auf dem Gelände gesichtet worden. Caitlyn Jenner hat nun offiziell das "Big Brother VIP"-Haus in Sydney betreten. Die 71-Jährige betrat die Unterkunft über einen rot beleuchteten Weg, während die Kameras jede ihrer Bewegungen festhielten. Dabei trug Caitlyn ein gestreiftes Kleid, das sie unter einer grauen Strickjacke versteckte.

Doch nicht nur Caitlyns Teilnahme ist offiziell: Auch Herzogin Meghans (40) älterer Bruder Thomas Markle Jr. stellt sich dem Abenteuer. Thomas zieht als Nachrücker in den Container ein, denn er kommt für die britische Kolumnistin Katie Hopkins (46). Er trug bei seinem Auftritt ein Hemd und einen Blazer mit Knöpfen.

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner bei einem Event in West Hollywood im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner im Februar 2020

Anzeige

MediaPunch/ ActionPress Herzogin Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de