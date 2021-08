Hat sie sich verraten? Caitlyn Jenner (71) fiel in letzter Zeit mit einigen ungewohnten Vorhaben auf: Der Keeping up with the Kardashians-Star verkündete im April nämlich seine politischen Ambitionen! Von Caitlyns Kandidatur als Gouverneurin von Kalifornien hielten ihre Kinder allerdings eher wenig. Doch auch im TV könnte die Brünette bald wieder zu sehen sein: Caitlyn soll bei der australischen Promiversion von Big Brother dabei sein!

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete, wurde die 71-Jährige gesichtet, wie sie in den frühen Morgenstunden ein Fünfsternehotel in Sydney verließ. Ein Insider verriet dem Blatt, dass die Reality-TV-Bekanntheit als Kandidatin des noch streng geheimen "Big Brother"-Casts in ein neues Hotel verfrachtet worden sei: "Sie haben sie ganz früh ausgecheckt, um die Fotografen und andere Gäste zu umgehen."

Demnach habe Caitlyn ihre Unterkunft bereits um 5:30 Uhr verlassen. Draußen hätte ein Van gewartet, um sie abzuholen. Die Sicherheitsvorkehrungen sollen den Fahrer allerdings beeinträchtigt haben, fügte die Quelle hinzu: "Er musste beim Rückwärtsfahren seinen Kopf aus dem Fenster halten, weil die Scheiben mit Folie abgeklebt waren."

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner im Juli 2020

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner, Reality-TV-Star

Backgrid Caitlyn Jenner, Realitystar

