Wie feiert Herzogin Meghan (40) ihren runden Geburtstag? Am 4. August wurde die Ehefrau von Prinz Harry (36) 40 Jahre alt – und zeigte sich überraschenderweise zum ersten Mal seit der Geburt von Töchterchen Lilibet Diana Anfang Juni in einem neuen Video. Doch wurde sie an ihrem Ehrentag auch angemessen gefeiert? Zumindest wurde gemunkelt, dass Harry seine Meghan mit einem Liebesurlaub überraschen will!

Laut Informationen von Page Six soll es, im Gegensatz zu den Spekulationen über eine große Geburtstagsfete, anlässlich Meghans Ehrentag tatsächlich eher ruhig zugegangen sein. Demnach soll Prinz Harry einen intimen, romantischen Urlaub für seine Ehefrau geplant haben. Wohin genau die Reise führen soll, sei aber bisher nicht bekannt – auch nicht, ob ihre beiden Kinder Archie (2) und Lili mit von der Partie sein würden. Geeignete Orte für solch eine Auszeit gäbe es jedoch sogar in der Nähe ihres kalifornischen Heimatortes Montecito zur Genüge.

Wo auch immer der Geburtstag von Meghan gefeiert wird – über die Glückwünsche der Familie konnte sich die zweifache Mutter bereits freuen. Niemand Geringeres als die Queen (95) hatte ihr nämlich über den offiziellen Twitter-Account der Königsfamilie gratuliert: "Ich wünsche der Herzogin von Sussex alles Gute zu ihrem heutigen Geburtstag", ließ die Monarchin die 40-Jährige wissen.

archewell.com Herzogin Meghan im August 2021

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

