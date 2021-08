Vanessa steht zu ihrem TV-Flirt mit Till Adam! Vor rund einer Woche erspielte sich die Bayerin bei Take Me Out XXL ein Date mit dem Kuppelshow-Dauerkandidaten. Das Rendezvous der beiden lief sogar so gut, dass sich Vanessa zu einem Kuss hinreißen ließ. Dass Tills Ruf aufgrund seiner Vergangenheit nicht gerade der Beste ist, erfuhr sie erst danach. In einem Livestream verteidigte sie den Schürzenjäger jetzt aber vehement!

Da Till wirklich schon fast jede Datingshow durch und sich dabei nicht immer mit Ruhm bekleckert hat, wird er bis heute mit fiesen Kommentaren überhäuft. Auch nach seinem "Take Me Out XXL"-Date mit Vanessa musste sich der Womanizer einiges anhören. In einem gemeinsamen Instagram-Stream machte sie sich nun aber für Till stark: "Unser Date war mega, ich bereue gar nichts. Ich finde es schade, dass man dir gegenüber so Vorurteile hat. Ich habe dich kennengelernt und kann das nicht bestätigen. Du hast vielleicht deine Schattenseiten, aber jeder dritte Mann da draußen hat dasselbe, hat aber nicht die Eier dazu zu stehen!"

Till freute sich sichtlich darüber, dass Vanessa ihn dermaßen in Schutz nahm. Dass die beiden sich ziemlich gut verstehen, war bei dem Stream ebenfalls nicht zu übersehen. Doch für eine Beziehung hat es nach dem TV-Date leider nicht gereicht, wie sie außerdem klarstellten: "Wer in so einem kurzen Zeitraum zusammenkommt, Hut ab. Aber man muss sich schon länger kennenlernen. Wir wohnen beide sehr weit auseinander, 700 oder 800 Kilometer. Die Leute können das sicher verstehen. Das ist eine zu große Distanz, um da irgendwas einzugehen", schloss Till ab.

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / vanessa.feels "Take Me Out"-Girl Vanessa

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam in Hamburg

Anzeige



