Mit der Gesundheit von Yeliz Koc (27) geht es wieder abwärts. Die ehemalige Bachelor-Finalistin und Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seit Beginn der Schwangerschaft hat die Influencerin jedoch mit starker Übelkeit zu kämpfen. Zuletzt schien es ihr zwar wieder etwas besser zu gehen – dieser Zustand war aber offenbar nur von kurzer Dauer: Yeliz macht die Übelkeit wieder total zu schaffen!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Hannoveranerin total niedergeschlagen bei ihren Fans: "Heute ist wieder so ein Tag, an dem mir so richtig schlecht ist. Egal, was ich angefangen habe, ich musste es wieder abbrechen, weil ich kurz davor bin, mich zu übergeben." Sie habe eine Tablette genommen und etwas gegessen, in der Hoffnung, dass es ihr dann wieder besser gehe. "Essen ist das Einzige, das mir, zusammen mit den Tabletten, hilft und die Übelkeit etwas nimmt", erklärte die 27-Jährige genauer.

Dennoch versucht Yeliz optimistisch zu bleiben und betonte: "Die letzten zehn bis zwölf Wochen werde ich jetzt auch noch schaffen." Sie sei aber trotzdem froh, wenn sie das Ganze hinter sich habe – in der Schwangerschaft nur zu leiden sei schließlich keine tolle Sache. "Eigentlich sollte es das Schönste sein und ich empfinde das einfach als so schlimm. [...] Wenn du jeden Tag diese Scheiße durchmachst, dann hast du halt irgendwann keinen Bock mehr", fasste die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin zusammen.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

