Yeliz Koc (27) hat einige anstrengende Wochen und Monate hinter sich. Die einstige Der Bachelor-Kandidatin erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Jimi Blue Ochsenknecht (29) ihren ersten Nachwuchs. So sehr sich die Beauty zwar auf ihre kleine Tochter freut, so hat Yeliz immer wieder nicht nur mit Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen – sie hatte sogar einen Bandscheibenvorfall. Nun sprach die 27-Jährige erneut über ihre Schwangerschaft – und wie sehr sie ihr doch zusetzt.

Auf Instagram stellte sich das Reality-TV-Sternchen den neugierigen Fragen ihrer Follower. Ein User wollte bei der Q&A-Runde wissen, ob sich Yeliz noch weiteren Nachwuchs wünscht. "Ich wünsche mir gerne noch Kinder, aber es ist echt hart für mich", verriet sie. Es sei einfach nicht schön, jeden Tag unter Schmerzen und Übelkeit zu leiden. Yeliz träumt davon, wie andere glücklich durch die Gegend zu laufen und von ihrer Schwangerschaft zu schwärmen. "Leider ist es nicht so. Es ist schon sehr belastend."

Yeliz leidet an Hyperemesis gravidarum, sozusagen einem unaufhörlichen Erbrechen von Schwangeren. Im Netz geht sie offen mit dieser Erkrankung um. Yeliz musste deshalb vor Kurzem sogar in ärztliche Behandlung. Ein Follower fragte sich deshalb, wie viele Wochen es ihr so schlecht erging. "Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich glaube, ich war knapp einen Monat nicht ansprechbar, bis ich ins Krankenhaus musste", gab sie preis.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 23. Schwangerschaftswoche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de