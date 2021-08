Sabine Fischer versetzt ihre Fans in Sorge. 2017 nahm die Berlinerin an Germany's next Topmodel teil und schaffte es sogar in die Top Ten. Schließlich musste sie sich jedoch gegen ihre Konkurrentinnen wie Serlina Hohmann (27) oder Céline Bethmann (23) geschlagen geben, die die Staffel am Ende sogar gewann. Sabine startete aber trotz ihrer Show-Niederlage als Model durch. Zuletzt ist es jedoch ziemlich ruhig um sie geworden. Nun verrät die 27-Jährige: Sie ist im Krankenhaus.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Sabine bei ihren Fans aus dem Krankenhausbett. "Mein Blinddarm war anscheinend so entzündet, dass ich direkt operiert werden musste", erklärte sie genauer. Sie habe alles versucht, den Eingriff zu umgehen – am Ende sei er jedoch notwendig gewesen, um Schlimmeres zu vermeiden. Trotzdem geht es der schönsten Münchnerin von 2014 momentan nicht sonderlich gut: "Mir ist unendlich schlecht."

Nach jetzigem Stand muss Sabine noch fünf weitere Tage in der Klinik bleiben. Darauf hat die gebürtige Würzburgerin kaum Lust – dennoch versucht sie optimistisch zu bleiben. "Das wird alles", betonte sie in ihrem Post.

Anzeige

ActionPress Sabine Fischer im Mai 2017 in Berlin

Anzeige

Instagram / sabinelinda Sabine Fischer, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sabinelinda Sabine, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de