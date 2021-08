Désirée Nick (64) macht ihrem Ruf als spitzeste Zunge Deutschlands mal wieder alle Ehre! Heute Abend geht die neunte Staffel der beliebten Realityshow Promi Big Brother an den Start – es versammeln sich also wieder einige Stars und Sternchen: Unter anderem ziehen Ina Aogo (32), Melanie Müller (33) und Co. in den TV-Container. Von dem Cast ist Désirée – die 2015 selbst Kandidatin war – aber offenbar nicht begeistert: Bereits vor dem Start der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel zog Désirée ordentlich über die Bewohner her!

Gegenüber Bild urteilte Désirée jetzt unter anderem über die Bachelor-Siegerin Michelle "Mimi" Gwozdz – und ihre Worte fielen alles andere als schmeichelhaft aus. "Definitiv eine Heulsuse, die man nachschlagen muss. Wer nicht den Bachelor schaut, hat noch nie was von diesem Starlet gehört", betonte die 64-Jährige und ätzte weiter: "Warnung: Der Plan ins TV zu gehen, um das eigene Image zu reparieren, ist immer zum Scheitern verurteilt." Und auch über Rafi Rachek (31) lästerte die Blondine – sie fauchte: "Ein weiterer Kandidat, der uns garantiert nicht auf eine Bildungsreise mitnimmt." Allerdings hoffe Désirée, dass der Freund von Sam Dylan (30) vor laufender Kamera "frech" wird, denn das hätte Potenzial.

Für Danni Büchner (43) hegt Désirée offenbar ebenfalls keine Sympathien. "Durch andere Trash-Formate hochgradig unbeliebt und bundesweit geächtet, ist die junge Witwe bereits gestählt durch viele Reality-Dramen gegangen", fasste sie zusammen.

Sat.1 / Marc Rehbeck Mimi Gwozdz, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Reality-TV-Star

SAT.1/Marc Rehbeck Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

