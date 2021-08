Jetzt war es endlich so weit: Bei Mein Date, mein bester Freund & ich stand das große Finale an! Nachdem Joanna und Michi (30) die Kuppelshow kurz vor dem finalen Spiel verlassen mussten, kämpften noch zwei Love Couples um die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro für den besten Freund – und zwar Maria und Micha sowie Lela und Mohamed (35). Aber welches TV-Paar konnte sich bei "Mein Date, mein bester Freund & ich" letztendlich durchsetzen?

In einem spannenden finalen Wettkampf bekriegten sich Maria und Micha sowie Lela und Mo in mehreren Stationen: Bei allen Spielen mussten sie unter Beweis stellen, dass sie ihren Partner in der Zeit auf Teneriffa richtig gut kennengelernt haben. Immerhin mussten sie beispielsweise Fragen über die Familie, die Haustiere und Co. beantworten. Doch ein Couple war dabei etwas schneller: Lela und Mo kamen als erstes Pärchen am Ziel an und sicherten sich damit den Sieg!

Lelas bester Freund Nik konnte sein Glück kurz nach dem Sieg kaum fassen: Er freute sich nicht nur über das Preisgeld, sondern auch über die Romanze von Lela und ihrem Mo. "Ich wünsche mir von meinem ganzen Herzen, dass Lela jetzt den Mann gefunden hat, den sie sich immer gewünscht hat", betonte er.

Die letzte Folge von "Mein Date, mein bester Freund & ich" – am Montag, 2. August 2021, 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

