Spätestens jetzt weiß es ganz Deutschland: Danny Liedtke (31) ist eine Plaudertasche! Gestern ist der Köln 50667-Star live bei Promi Big Brother eingezogen und hinterließ direkt einen bleibenden Eindruck: Der Schauspieler verkündete nicht nur, dass er bereit für Sex in der Raumstation wäre, sondern auch, dass er einen Analplug für alle Eventualitäten eingepackt hat! Jetzt sorgte er mit seinem losen Mundwerk wieder für Aufregung: Danny trat bei seinen Kollegen von einem Fettnäpfchen ins Nächste...

In der heutigen Ausgabe von "Promi Big Brother" wurde sein Einzug in die Raumstation noch mal detaillierter gezeigt: Danny hatte für viele schockierte Gesichter gesorgt! So fragte er Spielerfrau Ina Aogo (32) als Erstes, ob sie single ist, Rafi Rachek (31) verwechselte er mit dessen Freund Sam Dylan (30) und Daniela Büchner (43) sprach er wenig einfühlsam auf deren verstorbenen Mann Jens (✝49) an. Doch dann folgte der Hammer: Als er TV-Medium Daniel Kreibich erblickte, tönte er: "Du bist aber auch korpulenter geworden, oder? Aber das schaffst du!"

Vor allem Melanie Müller (33) zeigte sich total entsetzt von Dannys Verhalten. "Hast du was genommen?", ärgerte sich die Schlager-Beauty. Hinterher erklärte der Baseball-Cap-Träger im Sprechzimmer: "Manchmal rede ich, bevor ich nachdenke..." Glaubt ihr, seine direkte Art könnte Danny bei "Promi Big Brother" zum Verhängnis werden? Stimmt in unserer Umfrage ab!

© SAT.1 Danny Liedtke bei seinem "Promi Big Brother"-Einzug

SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" 2021

© SAT.1/Marc Rehbeck Danny Liedtke, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

