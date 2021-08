Sarah Engels (28) plauscht über ihre Schwangerschaft! Die einstige DSDS-Zweite erwartet derzeit ihr zweites Kind. Nach Söhnchen Alessio Lombardi (6) darf sich die Beauty nun über eine Tochter freuen. In einer Instagram-Fragerunde stellte sich Sarah nun ihren Fans und verriet auch, wie viel sie schon zugenommen hat: "Ich habe jetzt ungefähr um die sechs Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Ich hatte aber auch schon drei oder vier Kilo davor zugenommen, also bevor ich überhaupt schwanger geworden bin. Natürliche merke ich, dass mein Körper sich verändert."

