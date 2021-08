Tim Kühnel gewann 2020 zusammen mit Melina Hoch die vierte Staffel von Love Island. Das Paar geht inzwischen getrennte Wege. Erst kürzlich versuchte sich der Student bei einem weiteren TV-Format, Kampf der Realitystars. Dort musste er sich jedoch bereits in der zweiten Folge verabschieden. Ob weitere TV-Formate für den Studenten anstehen, ist noch unklar. Wäre er eine passende Besetzung für Der Bachelor? Seine Ex Melina verriet Promiflash, was sie davon halten würde.

"Tim als Bachelor... er ist halt eher der Ruhige", erklärte Melina im Gespräch mit Promiflash. Das sei für sie aber auch kein Ausschlusskriterium: "Es gibt schon viele Frauen, die auf so eine Art Mann stehen und deswegen könnte ich ihn mir schon als Bachelor vorstellen." Auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) glaubt, dass Tim einen guten Rosenkavalier abgeben würde. Der "Love Island"-Sieger selbst hat sich noch nicht zu der Idee geäußert.

Melina ist inzwischen erneut auf der Suche nach der großen Liebe im TV. Sie ist aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Auf die Frage, ob Datingshows zu ihrem Aushängeschild werden, entgegnete sie: "Ich weiß nicht, ob es in Zukunft nochmal ein neues TV-Format wird. Man sollte niemals nie sagen, aber jetzt momentan nicht so."

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, 2021 auf Capri

Love Island, RTL Melina Hoch und ihr "Love Island"-Partner Tim Kühnel

TVNOW / Markus Hertrich Melina Hoch, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

