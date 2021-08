Jana (34) und Thore Schölermann (36) könnten glücklicher wohl nicht sein! Vor wenigen Wochen hatten die beiden Schauspieler überraschend mitgeteilt, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Schon im Dezember dieses Jahres soll ihr gemeinsames Kind zur Welt kommen. Zu ihrem Babyglück hatte dem Paar gleich darauf eine Vielzahl von Promis gratuliert. Nun entspannten sich die werdenden Eltern aber erst einmal unter der spanischen Mittelmeersonne.

Auf Instagram teilt die 34-Jährige nun einen Schnappschuss von ihrem Urlaub auf Formentera. Dabei genossen die Schwangere und der Moderator ihre gemeinsame Zeit augenscheinlich sehr. "Kleine Auszeit für uns drei", schrieb die in München geborene Beauty zu den drei Eindrücken, die auf einem Boot aufgenommen wurden. Der Verbotene Liebe-Darsteller lächelte zudem glückselig seine Partnerin an, die ihren wachsenden Babybauch in einem schicken schwarzen Bikini präsentierte.

In den Kommentaren erhielt Jana neben unzähligen Komplimenten von ihren Fans auch etliche liebe Worte von befreundeten Promis. So schrieb Jessica Paszka (31), die selbst erst im Mai zum ersten Mal Mama geworden war, dass sie der kleinen Familie einen tollen Tag wünsche. "Genießt es!", kommentierte Annemarie Carpendale (43), und auch Jana Ina Zarrella (44) hinterließ ein schlichtes "Enjoy!". Offenbar waren die Babynews der Schölermanns bisher an Sarah Hannemann (31) vorbeigegangen, denn sie antwortete unter dem Post überrascht: "Uhhhhh nice! Herzlichen Glückwunsch".

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann im August 2021

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann im August 2021

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Hund Rudi

