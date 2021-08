Melanie Müller (33) musste sich für ihre Beziehung mehr als einmal rechtfertigen! Aktuell läuft es in der Ehe der Ballermann-Sängerin nicht besonders rosig. Vor ihrem Einzug in den Promi Big Brother-Container bestätigte Melli, dass es zwischen ihr und ihrem Mann kriselt. Schon in der Vergangenheit musste die Blondine ihre Liebe zu Mike Blümer immer wieder verteidigen – sogar vor ihrer Familie. Der Grund: Ihr Liebster ist volle 23 Jahre älter als sie.

Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, wurde bereits ein Einblick in einige Szenen aus dem TV-Knast gegeben. In einem intimen Gespräch mit Eric Sindermann (33) plaudert die ehemalige Bachelor-Kandidatin offen über ihr Eheleben und einige Probleme, die ihr Faible für ältere Männer in der Vergangenheit mit sich gebracht hat. "Mein Papa ist ein Jahr jünger als mein Mann. Mein Papa ist 55, mein Mann ist 56", gibt Melanie preis. Eine Situation ist der Musikerin besonders in Erinnerung geblieben: "Ich kann mich noch erinnern, dass mein Opa zu Weihnachten mal fragte: 'Bringst du auch den älteren Herren mit?' Das kriege ich nie wieder aus meinem Kopf. Das war schon heftig." Auch ihre Oma habe damit zu kämpfen gehabt.

Heute habe ihre Familie kein Problem mehr mit der Beziehung – und auch ihre Promi-BB-Kollegen finden den Altersunterschied völlig in Ordnung. "Ich finde das vollkommen legitim, wenn du auf Ältere stehst", stellte Eric aka Dr.Sidsen klar. Mit seinen 33 Jahren falle er jedenfalls nicht mehr in Melanies Beutschema.

