Mike Blümer erklärt, warum er nicht während der ersten Promi Big Brother-Liveshow seine Frau Melanie Müller (33) unterstützt hat! Am Freitagabend startete die neue Staffel der Sat.1-Container-Sendung in die bereits neunte Runde. Auch der Ballermannstar gehört zu den aktuell zwölf Bewohnern, die um das Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen. Als die Musikerin allerdings am Freitag ins Livestudio kam, musste sie feststellen, dass ihr Ehemann nicht als Supporter gekommen war. Promiflash verrät er jetzt, was es damit auf sich hatte.

Schon vor ihrem Einzug in den TV-Knast hatte Melli gegenüber Promiflash betont: "Vielleicht tut der Abstand gut, vielleicht aber auch nicht – ich weiß gerade leider nicht, wo wir beide stehen." Dass Mike nun wirklich nicht im Studio erschienen ist, schien sie am gestrigen Abend schwer mitgenommen zu haben. Tatsächlich will der Vater ihrer zwei gemeinsamen Kinder sie erst einmal ihr Ding machen lassen, wie er auf Nachfrage erklärte: "Sie hat mir in den letzten Wochen zu verstehen gegeben, dass sie auf meine vollumfängliche Unterstützung nicht den entsprechenden Wert legt. Daher war ich auch nicht im Publikum. So einfach ist das."

Zuletzt hätten Mike und Melanie keine einfach Zeit miteinander gehabt. "Ich habe sicher auch Fehler gemacht, klar. Aber ich habe die Melanie, in die ich mich vor mehr als zehn Jahren verliebt habe, kaum noch erkannt. Ich kann nur hoffen, dass Melanie in der Zeit bei Promi BB wieder zu sich kommt." Eigentlich seien sie ein tolles Team, doch zuletzt hätten sich die Eheleute verloren. Mike ist deswegen offenbar ziemlich enttäuscht und verletzt.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und Töchterchen Mia

Instagram / melanie.mueller_offiziell Ballermann-Sängerin Melanie Müller mit Mann Mike und Tochter Mia Rose

