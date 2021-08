Melissa Damilia (25) wagt eine Veränderung! In der vergangenen Zeit gab es immer wieder Gerüchte, dass es zwischen der ehemaligen Bachelorette und ihrem Sieger Leander Sacher (23) kriseln könnte: Sie haben nicht nur alle gemeinsamen Bilder gelöscht, sondern auch ihre Pläne für eine gemeinsame Wohnung über Bord geworfen. Leander könne Aachen nicht verlassen und Melissa sei nicht bereit, aus Baden-Württemberg wegzuziehen. Jetzt hat sich die Influencerin tatsächlich alleine eine neue Bleibe gesucht.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 25-Jährige: "Ich habe mich jetzt erst mal dazu entschieden, mich aus der Stadt zu entfernen und wieder zurück aufs Land zu ziehen." Stuttgart sei nur einen Katzensprung entfernt. Außerdem sei sie mobil und könne immer wieder dorthin fahren, wenn sie es denn möchte. Sie habe nur keine Lust, dauerhaft in der baden-württembergischen Landeshauptstadt zu wohnen. "Mir ist es zu laut. Ich finde die Parksituation schrecklich. [...] Es war immer ein Traum von mir, in die Stadt zu gehen, aber jetzt weiß ich, ich bin auf dem Land besser aufgehoben", fasste die ehemalige Love Island-Teilnehmerin zusammen.

Mit Leander scheint Melissa aber weiterhin eine Fernbeziehung zu führen. Zumindest erklärte der Biologiestudent jüngst in einem Q&A, dass er nach wie vor mit ihr zusammen sei. "Sie war doch gerade erst am Wochenende bei mir", betonte der 23-Jährige.

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im Januar 2021

Anzeige

Instagram / leander_sacher Melissa Damilia und Leander Sacher, Bachelorette-Pärchen

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa und Leander im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de