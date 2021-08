Was für ein heißes Paar! Vergangenen Dezember machte der einstige Bachelorette-Teilnehmer Philipp Stehler (33) seine neue Liebe öffentlich. Das Model Vanessa Ciomber konnte sein Herz erobern. Seitdem präsentieren die Turteltauben regelmäßig ihr Liebesglück im Netz – und setzen dabei ihre durchtrainierten Körper gekonnt in Szene. So auch auf ihrem aktuellsten Foto: Darauf schmust Philipp nämlich mit seiner Liebsten Vanessa am Pool!

Auf Instagram teilte der Muskelmann nun das besagte Pärchen-Pic. Während Philipp seine Freundin fest in den Händen hält und sie mega-verliebt anschaut, fallen sie gleichzeitig in den Pool. Seine Community ist total begeistert von diesem Schnappschuss. "Geiles Bild, Hammer gemacht" und: "Wie unglaublich sexy ist dieses Bild", schwärmten etwa zwei User in den Kommentaren.

Die beiden machen sich auch immer wieder Liebeserklärungen via Social Media. Jüngst widmete Vanessa der TV-Bekanntheit sogar ein kleines Ständchen und sang für ihn die Ballade "Yellow" von Coldplay. Philipp kommentierte den Clip mit vielen roten Herzchen.

