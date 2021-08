Christina Luft (31) schwebt im absoluten Liebeshimmel! Bei Let's Dance lernte die Profitänzerin im vergangenen Jahr den Sänger Luca Hänni (26) kennen. Doch ihre Liebe entfachte erst nach der Show, wie der gebürtige Schweizer verriet. Damals seien beide zu fokussiert auf das Training gewesen, sodass sich keine Gefühle entwickelt hatten. Diese scheinen heute umso intensiver zu sein. Im Netz schwärmte Christina nun nämlich von ihrem Liebsten!

Auf Instagram teilte die brünette Beauty ein zuckersüßes Turtelbild von sich und Luca und fand rührende Worte in der Bildunterschrift. "Ich kann mich glücklich schätzen, mit dir jemanden gefunden zu haben, der genauso verrückt, fröhlich und voller Tatendrang ist. Das Leben ist einfach so leicht mit dir an meiner Seite!", schrieb Christina und scheint megaverliebt in den einstigen DSDS-Gewinner zu sein.

Doch auch Luca macht seiner Freundin nur allzu gerne Liebeserklärungen – und das sogar in Form eines Songs. Zu Christinas Geburtstag im Februar schenkte er ihr ein selbst geschriebenes Lied. In dem Track namens "Wo warst du" widmet er ihr total romantische Zeilen: "Jeder Weg, den ich gegangen bin, macht jetzt plötzlich Sinn, weil ich hier bei dir endlich angekommen bin."

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft und Luca Hänni im "Let's Dance"-Finale

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

Anzeige

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de