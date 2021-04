Dieser Song geht unter die Haut! Am Freitag stellte Luca Hänni (26) seinen Fans seine neue Single "Wo warst du" vor – und darin geht es tatsächlich um seine Partnerin Christina Luft (31). Spätestens seit die beiden ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht hatten, sind sie ein Herz und eine Seele. Dass ihr Freund ihr jetzt sogar ein Lied widmet, macht die "Let's Dance"-Tänzerin einfach sprachlos.

Kurz nachdem der Song raus war, meldete sich Christina – zusammen mit Luca – in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Hallihallo, ein Lebenszeichen von uns beiden. Ich bekomme den ganzen Tag Nachrichten, in denen ich gefragt werde, wie ich auf den Song von dir reagiere", schmunzelte die 31-Jährige und zeigte dabei auf den Sänger, der ebenfalls verschmitzt grinste. "Ich weiß natürlich schon seit einer Weile, dass dieser Song rauskommt, denn mein Schatz hat ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Da habe ich ihn zum ersten Mal gehört und Rotz und Wasser geheult", erinnerte sich die Brünette an ihren Ehrentag, den 21. Februar, zurück.

Während Christina erklärte, dass sie noch immer einfach sprachlos sei, ergänzte Luca stolz: "Es war eine riesengroße Freude, den Song zu schreiben." Bereits in einem Post, mit dem er sein Lied angekündigt hatte, schwärmte der Musiker in den höchsten Tönen von seiner Liebsten: "Es ging nicht anders, ich musste dir einfach einen Song schreiben. Danke, dass du mich jeden Tag glücklich machst. Lieb dich."

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, September 2020

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft im Dezember 2020

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni, Februar 2021

