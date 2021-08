Mit seinem Humor konnte Die Bachelorette-Kandidat Max Adrio (31) bei Maxime Herbord (26) punkten – und zwar so sehr, dass sie ihn in Folge vier bei einem Einzel-Date näher kennenlernen wollte. Doch offenbar wurden ihre hohen Erwartungen in Sachen Spaßfaktor bitter enttäuscht, denn: In Max' Gesellschaft kamen ihre Lachmuskeln nicht so richtig zum Einsatz. Ist ihr der Investmentberater vielleicht doch zu langweilig?

Als sie sich nach einem Dinner und einem Glas Wein von dem 31-Jährigen verabschiedet hatte, kam eine Produktionsmitarbeiterin auf Maxime zu und wollte ein Feedback zu dem Abend einholen. Begeistert war die Influencerin offenbar nicht, denn sie gab zu: "Ich dachte, es wäre witziger." Kommentare auf Instagram machen deutlich: Auch die Zuschauer fanden das Date der beiden nicht sonderlich unterhaltsam. "Langweilig bis zum Geht-nicht-mehr", lästerte ein User.

Vielleicht war die Stimmung aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass Maxime zuvor schon zwei andere Boys getroffen hatte – und am Ende des Tages sei sie dann einfach "platt" gewesen. "Bei mir war dann halt immer weniger Konzentration da", räumte sie sein. Max hingegen fand die Begegnung mit der 26-Jährigen sehr schön. "Und ich glaube, das beruht auch auf Gegenseitigkeit", gab er sich selbstsicher.

