Wie weit ist Dagi Bee (26) in ihrer Schwangerschaft eigentlich schon fortgeschritten? Vor rund einer Woche überraschten die YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) ihre Community mit besonders süßen Neuigkeiten: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Allzu viel gaben die Webstars über das erwartete Familienmitglied aber noch nicht bekannt. In einem neuen Clip stehen die werdenden Eltern ihren Fans jetzt Rede und Antwort – dabei verriet Dagi auch, in welcher Woche sie schon ist!

"Ich befinde mich jetzt gerade in der 21. Schwangerschaftswoche", teilte die Blondine in ihrem neuen YouTube-Video freudestrahlend an der Seite ihres Liebsten mit. Die Babynews konnte das Pärchen also lange Zeit geheimhalten. "Die Hälfte ist also geschafft. Jetzt sind es nur noch 19 Wochen", erklärte die 26-Jährige. Die Zeit bis zum errechneten Geburtstermin könne aber auch kürzer oder gegebenenfalls sogar länger ausfallen.

Wissen Dagi und ihr Eugen etwa auch schon, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten? Über dieses interessante Detail verloren die Netz-Bekanntheiten zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls noch kein Wort – doch wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch. "Vielleicht verraten wir es im Vlog", machten die Bald-Eltern ihren Followern Hoffnung.

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, Influencerin

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee, deutsche YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de