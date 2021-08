Bei Promi Big Brother sprach Daniela Büchner (43) nun sehr offen über ihre vergangenen Beziehungen. Zuerst erzählte die Goodbye Deutschland-Auswanderin ihrem Mitstreiter Jörg Draeger (75) unter vier Augen, wie schwer die Zeit nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) war. In einer größeren Runde gab die Wahlmallorquinerin sogar preis: Mit ihrem jüngsten Ex-Partner Ennesto Monté (46) lief alles erst wunderbar – doch dann habe sie einige Warnschüsse überhört, und letztendlich habe er sie tief verletzt...

Diese Szene wurde nun bei einer Sat.1-Pressekonferenz angeteasert, bei der auch Promiflash anwesend war: "Hast du noch ein bisschen Herzschmerz?", hakt Eric Sindermann (33) daraufhin nach. Danni erklärt dann: Sie habe nicht richtigen Liebeskummer. Zwar habe sie direkt nach der endgültigen Trennung, die gerade mal einen Monat zurückliegt, erst mal bitterlich geweint und gelitten – doch mittlerweile habe sie einen Schlussstrich ziehen können. "Normalerweise bin ich ja die treueste Seele, aber ich bin so so so verletzt. Es ist OK, so wie es jetzt ist. In diesem Leben werde ich ihm nicht mehr verzeihen können", stellt die 43-Jährige klar. Sie wünsche ihm aber trotzdem alles Gute, Gesundheit, Erfolg und Fame.

Besonders habe Danni getroffen, dass Ennesto so öffentlich mit ihr Schluss gemacht und dann direkt Fotos mit anderen Frauen gepostet hatte. "Das ist erbärmlich. [...] Es ist ein bisschen peinlich, weil es der erste Mann nach meinem Mann war", gesteht die Fünffachmama. Ihre Lehre aus dem Ganzen: Sie werde auf jeden Fall nicht mehr vor aller Welt eine Beziehung führen.

Sat.1 Jörg Draeger und Daniela Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Sat.1 Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

