Paco Hrb wurde durch seine Teilnahme an Love Island bekannt. Im März gewann er zusammen mit Bianca Balintffy die Kuppelshow. Schon kurze Zeit später begann die Gerüchteküche zu brodeln. Das Siegerpaar ging bereits nach knapp zwei Monaten getrennte Wege. Seither wurde der ehemalige Soldat immer wieder mit einer anderen Frau gesichtet – und zwar Gerda Lewis (28). Im Interview mit Promiflash spricht Paco Klartext darüber, wie die beiden zueinanderstehen.

Läuft da was zwischen den beiden? Paco beteuert gegenüber Promiflash: "Es war rein beruflich. Man hat zusammen gearbeitet und man ist miteinander befreundet, das wars." Er stand für die Klamottenmarke der Blondine vor der Kamera. Gerda begründete ihre Modelauswahl in einem früheren Gespräch mit Promiflash: "Wer Paco kennt, weiß, dass er Mode liebt, und wer mich kennt, weiß, dass ich in Zukunft eine Mode-Brand auf den Markt bringen werde."

Fans sind jedoch nicht ganz überzeugt davon, dass die Beziehung der beiden rein professionell ist. Immer wieder entdeckten sie auf Social Media kleine Hinweise darauf, dass Paco und Gerda gemeinsam unterwegs waren. Doch auch die Influencerin stritt in der Vergangenheit mehrmals ab, dass zwischen den beiden etwas läuft. Bereits im April bat sie ihre Fans in ihrer Instagram-Story: "Interpretiert da bitte einfach nicht zu viel rein."

Instagram / paco_hrb Paco, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / paco_hrb Paco Hrb in Italien, Juli 2021

Instagram / gerdalewis Paco Herb und Gerda Lewis, Mai 2021

