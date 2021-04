Haben sie es schon wieder getan? Vor einigen Tagen war aufmerksamen Usern im Netz aufgefallen: Die TV-Sternchen Paco und Gerda Lewis (28) scheinen sich getroffen zu haben. So will man den diesjährigen Love Island-Gewinner bei der Beauty zu Hause gesehen haben. Die einstige Bachelorette erklärte das Zusammenkommen gegenüber Promiflash folgendermaßen: Die zwei stehen in Kontakt, da Paco Mode liebe und sie in Zukunft eine eigene Brand herausbringen wolle. Auf Social Media teilten sie nun verdächtige Clips, die auf ein erneutes Treffen hindeuten!

In seiner Instagram-Story zeigte Paco, dass er seinen Abend wohl mit einer kleinen Erfrischung ausklingen ließ. Er hielt ein türkisfarbenes Getränk in die Kamera – und nur kurze Zeit später postete auch Gerda das auffällige Gemisch auf ihrem Profil! Aufgrund der außergewöhnlichen Farbe ist es ziemlich wahrscheinlich, dass beide den gleichen knalligen Drink in der Hand hatten – und sich offenbar noch mal getroffen haben. Der Bildhintergrund scheint ebenfalls identisch zu sein – genau so wie das Logo auf den Gläsern.

Kurz zuvor hatte Paco seiner Community noch erzählt, im Tonstudio zu sein und einen Song aufzunehmen. Anscheinend hat Gerda ihm im Anschluss daran dort einen Besuch abgestattet. Ob sich die zwei Influencer dabei wirklich ausschließlich über Fashion unterhalten haben?

Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb, April 2021

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im April 2021

Anzeige

Instagram / paco_hrb Ex-"Love Island"-Boy Paco, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de