Es war wohl die größte Schwangerüberraschung in YouTube-Deutschland des bisherigen Jahres: Die erfolgreiche Webvideoproduzentin Dagi Bee (26) und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) erwarten ihr erstes Kind! Das hatten die beiden erst vor rund einer Woche öffentlich gemacht. Noch verrieten die Turteltauben nicht allzu viele Details über ihr Babyglück – beispielsweise wie weit Dagi schon ist oder ob sie schon das Geschlecht wissen. Eugen ließ jetzt in einer Fragerunde zumindest etwas zum Thema Name durchsickern!

Der werdende Vater ließ sich vor wenigen Tagen zu einem ersten Papa-Q&A in seiner Instagram-Story hinreißen. Darin ging er auch darauf ein, ob sie sich bereits auf einen Namen geeinigt hätten: "Wir haben auf jeden Fall eine Liste und Ideen, aber noch nichts fest entschieden", erklärte der Creative Director freudig.

Auch was das Geschlecht angeht, hätten die beiden eigentlich keine Präferenz. Wie schon viele werdenden Eltern vor ihnen ist den zweien nur eines wichtig: "Hauptsache gesund!" Aktuell genießen sie aber erst mal die Schwangerschaft in vollen Zügen und freuen sich darauf, auf die Ankunft ihres Mini-Mes alles bestens vorzubereiten.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im September 2020 auf Mykonos

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov

