Mit dieser Überraschung hat Inci Elena Sencer (28) wohl ganz und gar nicht gerechnet! Aktuell erwartet die Influencerin ihr drittes Kind. In der 34. Schwangerschaftswoche ist die Beauty mittlerweile auch schon im Endspurt ihrer anderen Umstände angekommen. Bevor die anstehende Geburt allerdings immer näher rückt, fehlte noch ein bestimmtes Event – nämlich die Babyparty: Mit dieser Fete haben Incis Freundinnen die werdende Dreifach-Mama nun ordentlich überrascht!

"Ich wurde überrascht", teilte Inci am vergangenen Samstag ihrer Community noch völlig überwältigt in ihrer Instagram-Story mit. Ihre Freundin habe behauptet, dass die Schwangere schnell vorbeikommen soll, weil sie ihr etwas Wichtiges erzählen wolle – in der Wohnung warteten stattdessen aber Incis Freundinnen mit rosafarbenen Muffins, Pizzabrötchen und zahlreichen Luftballons auf sie.

Allzu viel Gas geben durfte Inci allerdings nicht – immerhin hat die dunkelhaarige Schönheit seit einigen Tagen schon regelmäßige Übungswehen. Das kenne sie aus ihren vorherigen Schwangerschaften gar nicht. "Davor hatte ich das nie und ich muss sagen, es fühlt sich überhaupt nicht gut an", verriet die 28-Jährige. Doch schon bald hat sie die Zeit überstanden und darf ihren Nachwuchs in den Armen halten.

Instagram / inci.sencer Inci Sencers Babyparty

Instagram / inci.sencer Influencerin Inci Sencer

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, 2021 in Backnang

