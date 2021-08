Für Inci Elena Sencer (28) geht es jetzt wohl in den Endspurt ihrer Schwangerschaft. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin gab im April dieses Jahres bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwartet. In Bezug auf ihre Babybauch-Zeit bietet sie ihren Followern regelmäßig Einblicke – auch, wenn etwas mal nicht so rund läuft. Kürzlich bekam Inci beispielsweise die Nachricht, dass ihre Eisenwerte zu niedrig seien. Inzwischen ist aber in der Hinsicht zum Glück alles wieder in Ordnung. Aktuell macht der Reality-Lady etwas anderes zu schaffen: die ständigen Übungswehen.

"Gefühlt habe ich den ganzen Tag Übungswehen. Davor hatte ich das nie und ich muss sagen, es fühlt sich überhaupt nicht gut an", beklagt sich Inci auf Instagram. Bei dem zum Teil schmerzhaften Ziehen im Bauch handelt es sich allerdings während einer Schwangerschaft um einen ganz normalen Vorgang im eigenen Körper. Die Gebärmutter bereitet sich durch das Kräftigen der Muskulatur sozusagen auf die Geburt vor.

Aktuell befindet sich die 28-Jährige in der 34. Schwangerschaftswoche. Bis sie ihr Kind in den Armen halten kann, dauert es also nicht mehr allzu lange. Das Geschlecht von Sprössling Nummer drei hat Inci übrigens schon verraten: Es wird zum dritten Mal ein Mädchen!

Instagram / inci.sencer Ex-Bachelor-Girl Inci Sencer

Instagram / inci.sencer Influencerin Inci Sencer

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihren zwei Töchtern Mila und Neyla

