Amanda Seyfried (35) schwelgt gemeinsam mit ihren Fans in Erinnerungen. Auf Social Media teilt die Sängerin immer wieder mal ein Bild aus früheren Zeiten. Erst Mitte Juli hatte die Blondine einen Einblick in die Anfänge ihrer Schauspielkarriere gegeben oder ein Foto zu Ehren ihres erfolgreichen Jugendfilms "Girls Club" gepostet. Jetzt erfreute die Schauspielerin ihre Community erneut mit einigen niedlichen Aufnahmen aus Kindertagen.

Auf Instagram veröffentlichte die Mamma Mia-Darstellerin nun drei Bilder in Schwarz-Weiß, die sie als Kind zeigten. "Porträts aus '95", schrieb die 35-Jährige schlicht zu den Fotos – nach Adam Riese war die zweifache Mutter auf diesen Bildern also erst zehn Jahre alt. Den Post vervollständigte die Schauspielerin abschließend mit dem Hashtag #tbt. Auf den Momentaufnahmen blickte die kleine Amanda aufgeweckt in die Kamera und auch eine süße kleine Zahnlücke war gut zu erkennen.

Bei ihrer Community kamen die zuckersüßen Bilder bestens an. So kommentierte ein User, dass die in Pennsylvania geborene Beauty wirklich bezaubernd ausgesehen habe. Neben den vielen Komplimenten der Fans ließen es sich auch einige Promis nicht nehmen, ihr Entzücken über die nostalgischen Pics zum Ausdruck zu bringen. "Oh, süße Amanda", schrieb beispielsweise Ashley Park (30), während Jenny Cho nur mit drei Smileys reagierte.

Instagram / mingey Amanda Seyfried im Jahr 1995

Instagram / mingey Amanda Seyfried im Jahr 1995

Instagram / mingey Amanda Seyfried im Jahr 1995

