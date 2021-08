Wann wird Sarah Harrison (30) nach Dubai zurückkehren? Die Influencerin war gemeinsam mit ihrer Familie vor einigen Wochen nach Deutschland gereist: In ihrer Heimat wollte die einstige Bachelor-Kandidatin einige Termine wahrnehmen – doch leider machte ihr das Leben einen Strich durch die Rechnung: Nachdem sich ihre Tochter Mia Rose Harrison (3) den Arm gebrochen hatte, wurde die YouTuberin auch noch positiv auf Corona getestet – und befindet sich nun in Quarantäne. Bedeutet die Infektion für Sarah auch, dass sie nun ihren Aufenthalt in Deutschland verlängert?

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die gebürtige Günzburgerin kürzlich ein Q&A. Dabei interessierte sich ein neugieriger Fan dafür, wann die Familie wieder nach Dubai reisen werde. Sarah stellte daraufhin klar, dass sie nicht geplant habe, länger in Deutschland zu bleiben. Allerdings müsse sie natürlich abwarten, wie der Arm ihres Töchterchens verheilt. "Sie muss noch einmal zu einem Abschlusstermin, da die Drähte raus müssen", berichtete die 30-Jährige.

Aufgrund ihrer Erkrankung habe Sarah mittlerweile auch schon alle anstehenden Termine in Deutschland abgesagt. Stattdessen wolle sich die Zweifach-Mama nun auf ihre Gesundheit konzentrieren – und sich eine Auszeit gönnen. "Ich versuche, die Zeit zu genießen und etwas abzuschalten", erzählte sie von ihrem Vorhaben.

Instagram / sarah.harrison.official Influencerin Sarah Harrison in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

