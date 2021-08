Wer gewinnt das Herz von Prince Charming-Beau Kim Tränka? Der blonde Langhaarträger aus Bremen ist seit Dezember 2019 Single und sucht nun in dem Dating-Format, das am 17. August auf TVNow startet, nach seinem Mister Right. Er will die Zeit in Griechenland nutzen, um die Kandidaten in entspannter Atmosphäre kennenzulernen – aufdringliche Jungs sind gar nicht sein Fall. Der Hottie hat die Qual der Wahl aus diesen 18 verschiedenen Single-Boys.

Und tatsächlich gab es in der dreijährigen Geschichte des ersten schwulen Dating-Formats Deutschlands wohl noch nie so eine vielfältige Auswahl an Krawattenanwärtern. Zum Beispiel ist der Berliner Muskelmann Corey mit von der Partie. Der 33-Jährige ist Speditionskaufmann und geht laut Instagram gerne zum Sport und am Wochenende in die Diskothek Berghain. Einer seiner Konkurrenten ist Manfred Karácsonyi. Der gutmütige Teddy aus dem Norden war auch schon bei der schwulen Version von Take Me Out zu sehen.

Für Ordnung sorgt der 23-jährige Schnuckel Lukas Frehse – der Hamburger arbeitet als Schutzpolizist. Im Vergleich zu dem blonden Jüngling hat Mitstreiter Arne Bruns schon mehr Erfahrung: Mit seinen 40 Jahren ist er der älteste Teilnehmer. Welcher der 18 Boys ist euer Favorit? Stimmt am Ende des Artikels in der Umfrage ab.

TVNOW "Prince Charming"-Boy Corey

TVNOW "Prince Charming"-Boy Pascal

TVNOW "Prince Charming"-Boy Jan Windisch

TVNOW "Prince Charming"-Boy Markus Lugl

TVNOW Manfred Karácsonyi, "Prince Charming"-Boy

TVNOW "Prince Charming"-Boy Ash Snell

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Flo

TVNOW "Prince Charming"-Boy Felix Krupka

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Kevin

TVNOW Thomas Hanisch, "Prince Charming"-Kandidat

TVNOW Patrick Eisner, "Prince Charming"-Boy

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Max

TVNOW "Prince Charming"-Boy Lukas Frehse

TVNOW "Prince Charming"-Boy Bon Markel

TVNOW Arne Bruns, "Prince Charming"-Kandidat

TVNOW Jean-Cédric Sow, "Prince Charming"-Kandidat

TVNOW "Prince Charming"-Boy Maurice

TVNOW Robin Solf, "Prince Charming"-Kandidat

